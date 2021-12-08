Denetimde ceza yiyen taksi şoförü, muhabirin neden emniyet kemeri takmadınız sorusuna, “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor.” dedi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Amirliği ekipleri tarafından Eminönü’nde taksicilere yönelik denetim yapıldı.

Saat 13.00'de başlayan denetimde, taksiler tek tek durdurulup kontrol edildi. Yapılan denetimde taksilerin yolcu kapasitesi, emniyet kemeri, taksimetre ve belgeleri tek tek kontrol edildi.

Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan taksicilere cezai işlem uygulandı. Yapılan denetimde emniyet kemeri takılı olmayan 6 taksi şoförüne 144’er TL para cezası uygulandı.

"DOĞRU DÜZGÜN EMNİYET KEMERİ YAPSINLAR"

Seyir halinde emniyet kemeri kullanmadığı gerekçesiyle ceza yiyen başka bir taksi şoförü Selami Karslı, “Bana söylemeyin, fabrikaya söyleyin. Doğru düzgün emniyet kemeri yapsın. Bağırsaklarımız dışarı çıkıyor” dedi.

SANA DA İŞ ÇIKTI DİYEREK BASTIRMAYA ÇALIŞTI

Yapılan denetimlerde emniyet kemeri uygun takılı olmadığı için para cezası uygulanan bir taksi şoförüne muhabirin, neden emniyet kemerini takmadınız sorusuna ise, "Sana da iş mi çıktı. Beni yayınlayamazsın” diye konuştu.

Kent genelinde taksicilere yönelik yapılan denetimlerin gün içerisinde de devam edeceği öğrenildi.

Taksiciden şaşırtan 'emniyet kemeri' açıklaması: Üretici firmaya suç attı VİDEO

