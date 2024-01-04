Taksiciler Başkanı zam istedi! İndi-bindi 120 lira olmalı İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, İBB'ye yüzde 65'lik zam talebinin iletildiğini aktarırken, indi-bindi ücretinin en az 120 lira olması gerektiğini belirtti. Taksiciler ise gelecek bir zamla işlerinin daha da düşmesinden endişeli.

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DHA

Türkiye'de özellikle İstanbul'da taksi çilesi bitmiyor...

Son yıllarda taksi bulmak imkansız bir hale gelirken, taksicilerin yolculara olan davranışları ise sık sık eleştiriliyor.

Ancak zam konusu mevzu olduğunda taksicilerin isteklerinin ardı arkası bitmek bilmiyor.

UKOME Toplantısı 8 Ocak'ta

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı'nın 8 Ocak'ta gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam talepleri ve tekliflerinin de görüşülmesinin öngörüldüğü toplantı öncesinde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, taksi ve taksi dolmuş esnafının zam beklentileri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yüzde 65 zam talep ettiler

Taksicilerin giderlerinin arttığını belirten Aksu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na yüzde 65 oranında zam talebi iletildiğini ifade etti.

"Giderlerimize yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı"

Taksicilerin giderlerinin arttığını ifade eden Aksu, şöyle konuştu:

Birincisi, yıllık enflasyon yüzde 65 civarında, yıllık değerleme oranı yüzde 65 oranında, asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. En önemlisi, araçlarımızın demirbaş giderlerine, parça, işçilik, yakıt gibi sürekli giderimiz olan fiyatlara yüzde 100'ün üzerinde artışlar yapıldı. Biz de bu mesleği sürdürebilmek, İstanbul halkına ve turistlerimize konforlu, güvenli bir seyahat sunmamız için en az yüzde 65 oranında bir zam istedik. Tabii biz de vatandaşımızı düşünüyoruz, kaliteyi artırmamız lazım. Onun için en az yüzde 65 oranında zam almamız lazım.

"İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı"

Aksu şöyle devam etti:

İndi-bindi ücreti en az 120 lira olmalı. Şu anda 70 lira, 120 lira olursa bizim için çok iyi olur. Şu anki fiyatlarla gerçekten maliyeti karşılayamıyoruz; araç fiyatı, işçilik ve yedek parçaya yüzde 100'ün üzeri zamlar yapıldı. Bizler de tüketiciyiz, evimizde gıda tüketiyoruz, harcamalarımız var. Bütün harcamalarımıza yüzde 100'ün üzerinde zamlar yapıldı, biz de vatandaşlarımızı düşünerek, aradaki payı bırakarak en az yüzde 65 zam talep ediyoruz. Bu da bizim zaruri bir ihtiyacımız, mecbur zam yapılmasını talep ediyoruz.

"Biz istersek market de ister kasap da"

Taksici Okan Turan ise zam yapılması takdirinde işlerin daha da düşeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Şu an bence zam yapılırsa işler daha düşük olur, zaten işler oldukça düşük. Bence zamma gerek yok şu an için, böyle gitmesi daha iyi."

"Zam talebimiz yok"

Bir diğer taksi şoförü ise, "Zam talebimiz yok, her işte artık zam talebine 'dur' diyelim. Biz istersek, market de ister kasap da ister, buna bir dur diyelim." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)