Taksiciler Esnaf Odası'ndan İBB’ye suç duyurusu

Taksiciler Esnaf Odası Avukatı Hülya Sürgülüoğlu, UKOME'nin lehlerine olan kararı uygulamadığını belirterek, "750 ekstra taksi piyasada dolaşıyor, 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) arasındaki sorun, henüz kesin bir çözüme kavuşamadı.

Bir yıl önceki Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Toplantısı’nda, 750 minibüs ile 250 dolmuşun taksiye dönüştürülmesi kararı alınmıştı.

Kasım ayında yapılan kura çekimi ile minibüslerin plakaları, taksi plakasına çevrildi.

İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığı ifade edildi

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, kararı mahkemeye götürdü. İTEO Başkan Vekili Veli Yurt, basın toplantısı düzenleyerek davanın lehlerine sonuçlandığını ve İBB'nin mahkeme kararını uygulamadığını bildirdi.

İTEO Avukatı Hülya Sürgülüoğlu da kararı uygulamayan İBB yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

"Dönüşen plakaları sattılar"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkan Vekili Veli Yurt, "Daha önce alınmış UKOME kararı gereği 750 minibüsün taksiye dönüşümü gerçekleşti. Biz de dava açtık. 10. İdare Mahkemesi 13 Haziran’daki sonuçlanan davayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıyarak, bu dava usulen bozuldu.

Biz de belediyenin, alınan kararı uygulamasını bekliyoruz. Eğer Belediye kararı uygulamazsa biz de bugün itibariyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.

Biz bu dönüşümün haksız olduğunun kanaatindeyiz. Dönüşüm sırasında bir tane minibüs 900 bin lira ediyordu. O dönem dönüşen plakaları sattılar, yerine 2 minibüs aldılar." dedi.

"UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu"

DHA'nın haberine göre; İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Avukatı Hülya Sürgülüoğlu, "Belediyenin almış olduğu kararlara karşı esnaf odası adına açtığımız davalar kesinleşerek lehimize sonuçlandı. Bunlarla ilgili belediyeye başvurularımızı yaptık. Kararın uygulanmaması üzerine.

Dün itibariyle savcılık nezdinde de gerekli şikayeti yapmış olduk. Biz haklı olduğumuzu ispat ettik. Şu an 750 tane ekstra taksi piyasada dolaşıyor, bu 750 taksinin geri döndürülmesi gerekiyor.

Savcılığa şikayetimizi yaptık kanunda. 'Görevi kötüye kullanmak' maddesi var. UKOME kararının uygulanmaması gerekiyordu ama kura ile uygulandı." diye konuştu.









