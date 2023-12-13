Taksiciler Odası "zam" dedi! Plakalar en az 20 milyon lira olmalı... İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu, taksi plakalarının en az 20 milyon lira olması gerektiğini vurgulayarak zam sinyali verdi.

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Türkiye'de sık sık gündeme gelen bir konu da sarı taksiler.

Daha çok adı krizlerle anılan taksiler, gelen son zamları ile de uzun süre konuşuldu.

Yolcu seçme gibi problemlerle gündeme gelen taksilerde son olarak indi-bindi ücreti de 40 TL'den 70 TL'ye çıkmıştı.

Taksi konusu her geçen gün yeni bir tartışmaya neden olurken bu kez bir "zam" sinyali daha geldi.

"Taksi plakaları ucuz"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu, bu kez taksi plakalarını ele aldı.

Aksu'nun ana konusu "taksi plakalarının ucuzluğu"...

Taksi plakalarının ucuz olmasından yakınan Aksu, zam için yeşil ışık yaktı.

"En az 20 milyon lira olmalı"

Konu kapsamında Hürriyet'e konuşan Aksu, yeni fiyat için "en az" vurgusuyla 20 milyon lirayı işaret etti.

İşte o açıklamalar;