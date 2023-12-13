Türkiye'de sık sık gündeme gelen bir konu da sarı taksiler.
Daha çok adı krizlerle anılan taksiler, gelen son zamları ile de uzun süre konuşuldu.
Yolcu seçme gibi problemlerle gündeme gelen taksilerde son olarak indi-bindi ücreti de 40 TL'den 70 TL'ye çıkmıştı.
Taksi konusu her geçen gün yeni bir tartışmaya neden olurken bu kez bir "zam" sinyali daha geldi.
"Taksi plakaları ucuz"
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Aksu, bu kez taksi plakalarını ele aldı.
Aksu'nun ana konusu "taksi plakalarının ucuzluğu"...
Taksi plakalarının ucuz olmasından yakınan Aksu, zam için yeşil ışık yaktı.
"En az 20 milyon lira olmalı"
Konu kapsamında Hürriyet'e konuşan Aksu, yeni fiyat için "en az" vurgusuyla 20 milyon lirayı işaret etti.
İşte o açıklamalar;
Algı operasyonları nedeniyle taksi plakası fiyatlarında gerileme oldu. Faizlerin yüksek olması ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin de sürekli 5 bin yeni plaka arz edilmesine yönelik hamleleri plaka fiyatlarını düşürüyor. Biz belediyeden bu plakaları ihaleye girerek aldık. O tarihlerde gayrimenkul, arsa, dolar gibi enstrümanları kıyaslarsak 20 milyon lira olmalı. Her şey yüzde 100-200 arttı, taksi plakası gerçek değerinde değil.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış