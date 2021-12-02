Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, İstanbul'da taksinin toplu taşımadan ucuz olduğunu, yedek parça ve maliyetlerin arttığını söyleyerek yüzde 60 zam taleplerini yineledi.

Son dönemde üst üste gelen zamlardan sonra taksi esnafı da zam taleplerini geçtiğimiz hafta açıklamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında söz alan Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, açılış ve indi bindi ücretlerine yüzde 100, kilometre başı ücretlerine de yüzde 60 zam istemişti.

Açıklamalarda bulunan Aksu, zam taleplerini yineledi.

"TAKSİ TOPLU TAŞIMADAN UCUZ"

Hizmet kalitesinin, ücretin iyileştirmesiyle olduğunu söyleyen Aksu, "Kimse toplu taşıma kullanmıyor. Çünkü taksi toplu taşımadan daha ucuz. Enflasyon, TEFE, TÜFE oranında biz çok eridik. Biz diyoruz ki, toplu taşımadan biraz yüksek olursa fiyatlar, taksimetre ücretleri Avrupa ülkeleri gibi iyileştirilirse, bizim de ekonomik anlamda işlerimiz iyi olur. Hem de bazı esnaf, bazı vatandaş toplu taşımayı tercih eder." dedi.





"GİDERLER ARTTI"

Parça fiyatlarının ve giderlerinin arttığını söyleyen Aksu, "Geçen ay İBB yüzde 25 oranında zam teklifi yaptı. Tabii bizim araç fiyatları, demirbaş giderleri, yakıt fiyatları, işçilik ve parça fiyatları yüzde 100 oranında arttı. Biz de diyoruz ki, makul bir şekilde İstanbul'da yaşayanları da taksici esnafını da düşünerek, taksici esnafının da gelir kaybını iyileştirmek şartıyla, UKOME'de ortaklaşa bir karar alınsın, her iki taraf da memnun olsun.

Taksiciler yüzde 60 zamda ısrarcı VİDEO







"TALEBİMİZ YÜZDE 60 ZAM"

Bizim talebimiz yaklaşık yüzde 60 oranında zam ama takdir komisyonun. 16 Ocak 2022 tarihinde Pazar günü, İstanbul Taksiciler Odamızın Genel Kurulu olacak. Şahsım ve ekibim tekrar adayız, Allah kısmet ederse esnafımız da kabul ederse, inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.





'ARTIŞA KARŞI DEĞİLİZ' DEMİŞTİ

Eyüp Aksu, taksi sayılarının artırılmasına yönelik çalışmalara da değindi.

Aksu, 2 gün önce yaptığı "Biz İstanbul'da ulaşım sektörünün bakanlığımıza bağlanarak eski düzende yönetilmesini istiyoruz. İstanbul'da eğer taksi ihtiyacı varsa, taksi sayısı artırılması gerekiyorsa biz bu parametreleri, bu kriterleri oluştururuz. Oturur, konuşuruz. Devletimiz tarafından ihale yoluyla taksi sayısının artışına da karşı değiliz." açıklamanın yanlış anlaşıldığını ileri sürsü.

"ARTIŞA İHTİYAÇ YOK"

Eyüp Aksu, "Konu yanlış lanse edildi. Yaptığımız açıklama şuydu; İstanbul'da İTÜ'nin Taksi Analiz Raporu'nda açıkça ifade ediyor, İstanbul'da şu anda taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur. Eğer teknolojiye geçilirse, yolcuyla taksiyi buluşturan sisteme geçilirse, yüzde 65 oranında doluluk oranına ulaşılırsa 11 bin taksi ilave edilmiş gibi bir verimlilik alınır. Ayrıca Avrupa ülkelerindeki gibi trafiğe duyarlı taksimetre olmalı. Bunlar yapılırsa bilimle beraber hukuka uygun şekilde oturup konuşalım." dedi.

"5 BİN TAKSİ TEKLİFİ BİLİME KANUNA AYKIRI"

Eyüp Aksu, "Büyükşehir belediyemizin 5 bin adet taksi sayısının artışı teklifi, verilmiş sözler neticesinde uygulanmaya çalışılan bir proje kesinlikle hukuka, bilime, yönetmeliğe, kanuna aykırı. Her platformda biz oturup konuşmaya hazırız. En acil şekilde bu parametreler yürürlüğe girerse zaten görülecek ki, taksi sayısının artışına gerek yoktur. Teknolojiyi kullanırsak taksilerin verimliliği artacak, verimlilik arttıkça da taksi sayısının artışı varmış gibi hizmet kalitesi artacak. Biz diyoruz ki, şu anda kim bu teklifi getirirse getirsin İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yoktur." diye konuştu.





