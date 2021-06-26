Taksiciler zam istedi

Taksici esnafı, pandemi sürecinde gelirlerinin azalıp giderlerinin arttığını öne sürerek zam talebinde bulundu.

İstanbul'da sayılarının artırılması, UBER'e karşı hukuk arayışı gibi konularda sık sık gündeme gelen taksici esnafı bu kez zam talep etti.

Taksi esnafı adına NTV'ye açıklamalarda bulunan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, pandemi sürecinin taksici esnafını olumsuz etkildiğini söyledi.

ÜCRETLERE ZAM İSTEDİLER

Salgın nedeniyle iş yoğunlukların yüzde 20'lere kadar gerilediğini ifade eden Aksu, giderlerde ise yüzde 50'ye yakın artış olduğunu belirtti.

Aksu, hibe desteğinin yanı sıra taksi ücretlerine de zam yapılması talebinde bulundu.

"ÖTV MUAFİYETİ İLE ARAÇLARIMIZI DEĞİŞTİRMEMİZ LAZIM"

Taksicilerin zam haricinde bir diğer talebi de ÖTV muafiyeti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla 4 yıl önce taksilere tanınan ÖTV muafiyet süresinin dolduğunu dile getiren Aksu, "Şimdi araçlarımızı tekrar yenilememiz lazım. 6 yaşını dolduran araçlarımız var. Araç bedelleri çok arttı. Eğer ÖTV muafiyeti taksilere sağlarsa, araçlarımızı tekrar değiştireceğiz'' diye konuştu.

Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin son verilerine göre 2021’de aylık bazda ortalama 19 bin 500 otomobil satıldığına dikkat çeken Aksu, “Biz sadece İstanbullu taksiciler olarak temmuz ayında bu rakama 5 bin adet daha ekleyip, pazarı böylesi bir pandemi döneminde yüzde 25 artırabiliriz. Bunun için tek beklentimiz ÖTV teşviği” dedi.