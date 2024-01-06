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Taksicilerden sonra servis şoförleri de zam istiyor

Taksicilerden sonra servis şoförleri de zam istiyor Servis şoförleri kalem harcamalarındaki artışları gerekçe göstererek yüzde 60'lık bir zam talep ediyor. UKOME toplantısında belirlenecek zamların kabul edilmesi durumunda en düşük servis ücreti 1300 TL'den 2080 TL'ye çıkacak. Velilere yansıyacak olan miktar ise 2808 TL olacak.