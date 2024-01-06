Taksicilerden sonra servis şoförleri de zam istiyor

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış sonrası taşımacılık sektöründen zam talepleri gelmeye başladı.
Geçtiğimiz günlerde İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu’nun İBB Ulaşım Daire Başkanlığı’na yüzde 65’lik zam talep etmişti.
Aksu'nun ardından servis şoförleri de zam talebinde bulundu.
NTV’nin haberine göre, kalem harcamalarının arttığını belirten şoförler yüzde 60 artış zam talep ediyor.
Servis şoförleri yüzde 60 zam istiyor
Zam oranları ise 8 Ocak’taki UKOME toplantısında belli olacak.
Talep edilen oran kabul edilirse en düşük servis ücreti 1300 TL’den 2080 TL’ye yükselecek.
Ana Okul, İlkokul ve Ortaokul’da yüzde 35 rehber personel ücreti eklenecek velilere maliyeti 2808 TL olacak.
Son olarak şoförlerin tarifinenin ocak ayı itibariyle yansıtılmasını talep ettiği de öğrenildi.
En son yüzde 51'lik bir zam kararı alındı
Öte yandan İstanbul'da servis ücretlerine en son 8 Ağustos'ta zam gelmişti.
Toplantının ardından toplu taşıma ücretlerine yüzde 51,52 zam kararı alınmıştı.
Okul servisi 0-1 km aylık ücreti 792 TL’den 1300 TL’ye çıkmıştı.
Personel servis ücretleri ise 10-17 koltuk kapasiteli taşıt 422,40 TL’den 640.40 TL’ye yükselmişti.
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