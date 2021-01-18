Taksicilerden Uber kararına itiraz

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber'in yeniden ülkeye dönmesinin önünü açacak mahkeme kararı için temyize başvurdu.

2014 yılında Türkiye’ye giriş yapan Uber, taksici dernekleri ve birlikleri tarafından açılan dava sonucu faaliyetlerine son vermişti.

İstinaf Mahkemesi'ne taşınan davada mahkeme, Uber'e haksızlık yapıldığını açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Uber'in erişim engeli kaldırılmış, böylelikle hukuk savaşının verildiği davada kazanan taraf belli olmuştu.

Uber'e oldukça tepkili olan taksiciler ise bu kararın ardından yeniden ayaklandı.

MAHKEME KARARINA İTİRAZ

Yeni bir hamle yapan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, Uber hakkında temyize başvuruda bulundu.

Yargıtay'ın bozma kararı vermesi halinde dosya yeniden ilgili istinaf mahkemesine gönderilecek. Bu durumda istinaf mahkemesi “bozmaya uyma” kararı veya ilk karar hakkındaki düşüncesinde ısrar ederek “direnme” kararı verebilecek.