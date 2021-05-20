Taksicilere hibe desteği ne zaman verilecek? Taksicilere 3 bin lira destek başvurusu ve şartları

Taksicilere hibe desteği ne zaman verilecek? Taksicilere 3 bin lira destek başvurusu ve şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf gruplarına hibe desteği müjdesini verdi. 2 gruba ayrılan esnaflar destek ödemeleriyle ilgili detayları araştırıyor. Peki taksicilere hibe ne zaman verilecek?

Koronavirüs pandemisinin ekonomik olumsuzluklarını en aza indirmek için müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Açıklanan destek paketine göre, taksiciler bir kereye mahsus olmak üzere 3 bin TL hibe ödemesi alacak.

Taksici esnafı destek ödelemerinin detaylarına dair araştırmalarını sürdürüyor. Peki hibe desteği ne zaman ödenecek? İşte hibe desteği başvurusu ve şartları 2021..

TAKSİCİLERE HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

1 milyon 383 binden fazla esnaf ve sanatkara iki grup halinde 4 milyar 622 milyon lira destek verilecek.

1.grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeşer, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

İkinci grupta ise daha önceki destek ödemelerinden faydalanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır.

HİBE DESTEĞİ BAŞVURU ADIMLARI

Esnaflar, 3 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağını merak ediyor. 3 bin TL hibe desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırıyor. Hibe desteği başvuruları e-Devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

3 bin TL hibe desteği başvurusu için öncelikle e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.

Ardından gelen sayfada bulunan "Yeni Başvuru" kısmına tıklamalısınız.

Karşınıza gelecek olan "Taahhütname" sayfasındaki maddeleri okuyup, onaylayıp "Devam Et" butonuna tıklayın.

Karşınıza çıkan tüm bilgileri doldurduktan sonra başvurunuz tamamlanacaktır.