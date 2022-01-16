Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden idam ipi atıldı

Başkanlık seçimleri yapılırken adaylardan İrfan Öztürk konuşması sırasında, mevcut başkan Eyüp Aksu'ya bakarak “Bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz” dedi ve idam ipi attı.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) yeni başkanını seçmek için Haliç Kongre Merkezi'nde Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Eyüp Aksu, Yahya Uğur, Zeynep Kılıç, İrfan Öztürk ve Yaşar Arabul'un başkanlık için yarıştı.

ARBEDE ÇIKTI

Adayların konuşma yaptığı esnada salonda üyeler arasında sık sık arbede çıktı…

Polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemi aldığı kurulda adaylardan İrfan Öztürk’ün yaptığı protesto ise dikkat çekti.

Taksicilerin genel kurulundan başkana idam ipi attı VİDEO

İDAM İPİ ATTI

Vaatlerini sıralayan ve mevcut yönetimin yolsuzluk yaptığını iddia eden Öztürk, “Yapacağım hamleden dolayı özür diliyorum. Bizi bitirdiniz, bizi ite-köpeğe mahkum ettiniz. Bizi astınız. Bizi parçaladınız ama bugün son gün. Bu yağlı urganın benim boynuma asılı değil, bu yağlı urganın Eyüp Aksu'nun boynuna asılması için bunu atıyorum” diyerek, mevcut başkana doğru idam ipi attı.

YERDEN ALIP, GERİ BIRAKTI

Öztürk'ün bu eyleminden sonra salonda sözlü tartışmalar yükseldi.

Eyüp Aksu'nun idam ipini yerden aldığı ve kürsüye çıkarken hiçbir şey demeden yere bıraktığı görüldü.