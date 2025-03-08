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Haber Merkezi

İstanbulluların taksi çilesi bitmek bilmiyor.

Yolcu seçenden, mesafeye göre aracına alım yapana kadar vatandaşları canından bezdiren sarı taksi sorunuyla ilgili henüz net bir çözüm bulunabilmiş değil.

Hal böyle olunca yaşanan olaylar giderek artıyor.

EN YÜKSEK TAKSİMETRE ÜCRETLERİNDEN BİRİSİ

Ancak sarı taksiler bu kez farklı bir olayla karşımıza çıktı.

Türkiye'de taksimetreye yansıyan en yüksek ücretli yolculuklardan biri sosyal medyanın gündemine oturdu.

ARAP YOLCUSUNU PAYLAŞTI

İstanbul'da taksicilik yapan bir şoför, Arap uyruklu müşterisiyle yaptığı uzun mesafeli yolculuğu paylaştı.

38 BİN LİRAYI GEÇTİ

22 saattir açık olan ve 38 bin 565 bin liraya ulaşan taksimetre karşısında duygularını saklayamayan şoför, müşterisinin kendisine gösterdiği misafirperverlikten de övgüyle bahsetti.

''HEM YEMEĞİMİ YEDİRDİ HEM DE OTELİMİ TUTTU''

Yolculuk boyunca İzmir’e de uğradıklarını belirten taksici, müşterisinin kendisine yemek ısmarladığını ve konaklaması için otel ayarladığını söyledi.

"ŞÜKRAN GARDAŞIM"

“Hem yemeğimi yedirdi hem otelimi tuttu, 22 saattir de taksimetremiz açık” sözleriyle yaşadığı memnuniyeti dile getiren şoför, müşterisine "Şükran, gardaşım benim!" diyerek teşekkür etti.