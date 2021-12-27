Taksilerde karar sonrası plaka ve kira fiyatlarına zam

UKOME kararının ardından yapılan yüzde 36 zamla birlikte taksi plakası fiyatı 3 milyon lirayı bulurken, kiraları da 11 bin liraya ulaştı.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısında, zam kararı alındı.

Taksinin de arasında olduğu ulaşım grubuna, yüzde 36 zam kararı verildi.

Yılbaşından itibaren geçerli olacak zamlar, plaka sahiplerinin kazancını artırdı.

TAKSİ PLAKASI 3 MİLYONU GEÇTİ

Daha önce 2.6 milyon lira olan bir taksi plakasının fiyatı 3 milyon lirayı geçerken, kira bedeli ise 11 bin lirayı buldu.

1 OCAK'TAN İTİBAREN YENİ TARİFE

Taksi ücretleri, UKOME'de alınan karardan sonra 1 Ocak itibarıyla zamlanıyor.

Yeni yılda taksilerde kısa mesafe ücreti 20 lira olacak.

Daha önce 5 lira 50 kuruş olan taksimetre açılışı ise 7 lira oldu.