İstanbul'da taksilerin aldığı köprü geçiş ücretinin ikiye bölünerek alınması tartışmalara yol açtı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı geçtiğimiz günlerde köprü geçiş ücretleriyle ilgili değişikliği duyurmuştu.

1 Ocak 2022 itibarıyla uygulanmaya başlanan değişiklikle beraber tek yönlü olarak uygulanan ücretlendirme iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü uygulanmak üzere değiştirildi.

Köprülerden tek yönlük geçiş için 8.25 TL alınacak.

TAKSİLER DE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETİNDEN NASİBİNİ ALDI

Yaşanan bu durum taksilerde de değişiklik yapılmasına yol açtı.

Önceden yaka değiştiren bir vatandaş, kullandığı taksinin tek geçişlik ücretini ödüyordu.

Bakanlığın aldığı geçiş ücreti kararı sonrası ise bu durum değişti.

Artık yaka değiştiren bir vatandaş, kullandığı taksinin bölgesine dönerken vereceği geçiş ücretini de ödeyecek.

Taksilerde köprü geçiş ücreti ikiye bölünecek VİDEO

"ÖNCEDEN TEK YÖNDEN ALINIYORDU, ŞİMDİ İKİYE BÖLÜNECEK"

Konuyla ilgili tartışmalar sürerken, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, Habertürk ekranlarına açıklamalarda bulundu.

Aksu konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aslında tek yönden ücret alınıyordu, şimdi ikiye bölünerek Avrupa’dan Anadolu’ya veya Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte bu ücret tahsil edilecek. Bizim çalışma sistemimiz şu, her iki yakada sabit çalışan araçlarımız var. Bu araçlarımız yolcu ulaşımını sağlamak için yaka değişikliği yapıyor. Tabii ki geri dönerken de o ücreti mecburen ödüyorlar. Yani ikiye bölünmüş ücretin tamamını almak zorundalar."