Taksilerde yeni köprü tarifesi: Dönüş ücreti alamayacaklar

Köprü geçişlerindeki tek yönlü ücretlendirmenin çift yönlü olarak değiştirilmesinin ardından taksi sürücülerinin yeni tarifesi belli oldu.

Bugün gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, ihtiyaç gerekçesiyle 5 bin yeni taksi teklifi yeniden gündeme geldi.

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun konuşmasının ardından oylamaya geçildi.

Teklif oy çokluğuyla 13'üncü kez onay alamazken, toplantının bir diğer gündemi 'köprü geçiş ücretlerindeki değişiklik' oldu.

TAKSİDE KÖPRÜ GEÇİŞİ KARARI

Yeni düzenlemeye göre; tek yönlü olarak uygulanan ücretlendirme 1 Ocak itibarıyla iki eşit parçaya bölünerek iki yönlü uygulanmaya başlamıştı. Köprülerden tek yönlük geçiş 8 lira 25 kuruş, çift yönlü geçiş ise 16 lira 50 kuruş olmuştu.

Bunun üzerine dönüş ücretlerinin yolculardan alınıp alınamayacağı tartışılmaya başlanmıştı.

GERİ DÖNÜŞ ÜCRETİ İSTENMEYECEK

Toplantıda bu tartışmalara da nokta konuldu.

Bugün itibarıyla taksi şoförleri köprü geçiş ücretlerinde yolculardan tek yön ücreti alabilecek; dönüş ücreti talep edemeyecek.

EYÜP AKSU ELEŞTİRDİ: TAKSİCİLER KARŞIYA GEÇMEK İSTEMEYECEK

Karara karşı çıkan Eyüp Aksu ise "Bu kararla birlikte karşıya geçmek isteyen taksicilerin sayısı azalacak. O yüzden ben bu kararı kabul etmiyorum." ifadelerine yer verdi.