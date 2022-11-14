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    Taksim 1200 Türk bayrağıyla donatıldı

    İstiklal Caddesi, patlama sonrasında yaya trafiğine açılarak 200 Türk bayrağıyla donatılırken bayrakların tünele kadar devam edeceği öğrenildi.
    • 14.11.2022 - 13:55
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 13:59
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    Taksim 1200 Türk bayrağıyla donatıldı

    Taksim'de dün yaşanan hain terör saldırısı sonrasında tüm ülke yasa boğuldı.

    Yaşanan patlamada 6 vatandaş şehit oldu.

    81 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken olayla ilgili çevrede araştırma yapıldı.

    İncelemeler sırasında yaya trafiğine kapatılan cadde, sabah saatlerinde yayalara tekrar açıldı.

    1.200 bayrak asılacak

    İstiklal Caddesi, terör saldırısının ardından bugün Beyoğlu Belediyesi ekipleri tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

    DHA'nın haberine göre, Taksim Meydanı'ndan Tünel'e kadar cadde üzerine toplam 1.200 bayrak asılacağı öğrenildi.

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    Taksim 1200 Türk bayrağıyla donatıldı #2

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    Taksim 1200 Türk bayrağıyla donatıldı #5


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