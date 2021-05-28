Taksim Camii'nde açılış günü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Taksim’de 27 yıl önce işaret ettiği noktada temeli 2017 yılında atılan Taksim Camii; ibatede açılıyor, cemaatine kavuşuyor.

19 Ocak 1994 yılında henüz İBB Başkanlığına aday olan Recep Tayyip Erdoğan, seçim kampanyası sırasında gazetecilere Taksim Camii’ni nereye inşa edeceklerini gösterip, bilgiler veriyor.

"SOL ELİNLE GÖSTER REİS"

Bu sırada gazeteciler "Sol elinle göster Reis istersen" diyerek caminin tam olarak nereye yapılacağını soruyor.

Erdoğan, caminin tam noktasını gösterdikten sonra “İnşallah buranın temelini atmak bize nasıp olur” diyor.

Erdoğan’ın o vaadi, 27 yıl sonra gerçekleşti.

TEMELİ 2017’DE ATILDI

1994 yılından sonra ilk açıklama 2016 yılında geldi.

Erdoğan, “Taksim Meydanı’nın ihtiyacı var” diyerek projenin fitilini adeta yeniden ateşledi.

İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun onayı ve Beyoğlu Belediyesi’nin ruhsat vermesiyle inşaatın önünde engel kalmadı.

Caminin temelini koronavirüsten hayatını kaybeden eski İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş, 2017 yılında attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 yıl önce Taksim'de 'cami yaptıracağız' demişti VİDEO

56 YILLIK TARTIŞMA BİTTİ, İBADETE AÇILIYOR

1965 yılına kadar Taksim’e cami yapılması tartışması sürdü.

Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel, Taksim’deki arazinin cami yapılması şartıyla Vakıflar Müdürlüğü’ne satılması kararı çıkarmıştı.

Ancak sonrasında itirazlar, eleştiriler ve hukuki sorunlar baş gösterdi.

Bugün o 56 yıllık tartışma sona eriyor ve Taksim Camii, ibadete açılıyor…

SUR YAPI'YA TEŞEKKÜR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada "Rabbim yine bunu bizlere nasip etti. Sağ olsun hayırsever bir kardeşimiz Sur Yapı, burayı kendileri inşa ettiler ve şu an her şeyi ile bitti." ifadelerini kullanmıştı.