Taksim Camii cuma günü ibadete açılıyor

Temeli 4 yıl önce atılan ve son hazırlıkları yapılan caminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bu cuma, ibadete açılması bekleniyor.

Taksim'de temeli Sur Yapı tarafından 17 Şubat 2017'de atılan, 2 bin 250 kişinin aynı anda namaz kılabileceği, içerisinde otopark, konferans ve sergi salonlarının da yer aldığı Taksim Camii açılış için gün sayıyor.

Açılışı pandemi koşulları bedeniyle sürekli ileri bir tarihe ertelenen caminin, bu cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açılması bekleniyor.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK MİHRABI

Ana girişi ile birlikte toplamda 4 girişi bulunan cami, 9 metre 45 santimetre yüksekliği ile Türkiye'deki en yüksek mihraplardan birine sahip olma özelliği taşıyor.

SELÇUKLU MOTİFLERİ

Cami içinde gelen misafirler için 2 bin 260 ahşap ayakkabılık bulunuyor. Ayrıca caminin girişi, abdesthaneleri, zemini ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motiflerine de yer verildi.

3 KATLI OTOPARK

Caminin zemin üstü bina yüksekliği 20.70 metre, ana kubbe yüksekliği ise 9.6 metre, çapı ise 28 metre olarak tasarlandı.

12 bin 574 metre kare toplam kapalı alanı olan camide 165 araçlık 3 katlı otopark da bulunuyor. Sadece ibadet amacıyla kullanılmayacak camide konferans ve sergi salonları gibi alanlara da yer verildi.





































