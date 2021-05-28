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Taksim Camii ibadete açıldı

Taksim Camii ibadete açıldı

Temeli 4 yıl önce atılan ve 4 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği cami, coşkulu bir kalabalık ile ibadet için kapılarını açtı.