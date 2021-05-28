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- Taksim Camii ibadete açıldı
Taksim Camii ibadete açıldı
- Haber Merkezi
- 28.05.2021 - 14:26
- Güncelleme : 28.05.2021 - 15:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 yıl önceki hayali bugün gerçekleşti.
Taksim'de temeli Sur Yapı tarafından 17 Şubat 2017'de atılan, 4 bin kişinin aynı anda namaz kılabileceği Taksim Camii, bugünkü cuma namazıyla kapılarını Müslümanlara açtı.
Cami okunan ilk ezanın ardından coşkulu bir kalabalığı ağırladı.
Camideki ilk namazı ise Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Açılışta Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi.
MEYDANLAR DA DOLDU
Küresel koronavirüs salgını nedeniyle Taksim Camii'nde kılınan ilk cuma namazına belirli sayıda vatandaş alındı. Caminin içinde sosyal mesafe kurallarına göre saf tutuldu.
Camiye giremeyenler ise Taksim Meydanı'nda sosyal mesafe kuralları gözetilerek saf tuttu. Meydandaki tüm alanlar doldu.
Taksim Camii ibadete açıldı VİDEO
Taksim Camii'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı VİDEO