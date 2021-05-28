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    Taksim Camii'nde açılış öncesi görüntüler

    Taksim Camii'nde açılış öncesi görüntüler

    İstanbullu vatandaşlar, kentin sembollerinden biri olan Taksim Camii'nin çevresine akın etti.
    • AA & Ensonhaber
    • 28.05.2021 - 13:08
    • Güncelleme : 28.05.2021 - 14:02
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla cuma namazı sonrası açılışı gerçekleştirilecek olan Taksim Camii için hazırlıklar tamamlandı.

    Cuma namazını bekleyen yüzlerce vatandaş, büyük bir heyecanla cami çevresinde yerini aldı.

    Polis ekipleri bölgedeki yoğun güvenlik önlemi alırken, vatandaşların namaz kılması için yerlere kıble yönü belirtilerek seccade dağıtıldı.

    Ortaya çıkan görüntülerle tarihi bir ana tanıklık edilirken, bazı vatandaşların ellerini semaya kaldırarak dua etmesi ise oldukça dikkat çekti.

    Taksim Camii'nde açılış öncesi görüntüler ViDEO

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #1

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #2

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #3

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #4

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #5

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #6

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #7

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #8

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #9

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #10

    Taksim Camii nde açılış öncesi görüntüler #11

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