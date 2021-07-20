Euro
10.1204
-0.19%
Dolar
8.5848
-0.02%
Altın
501.7
0.26%
Borsa
1.352
-0.86%
Bitcoin
259.007
-4.84%
EXEN Coin
23.55
-1.83%
26ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 26 C
    Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

    Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı

    28 Mayıs'ta açılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı. İkinci katı kadınlara ayrılan cami tamamen dolarken, vatandaşların büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı.
    • DHA
    • 20.07.2021 - 08:07
    • Güncelleme : 20.07.2021 - 08:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İstanbul'da, Taksim Meydanı'na yapılan ve 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Taksim Camii'nde ilk bayram namazı kılındı.

    Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Taksim Camii tamamen dolarken, cemaatin büyük bölümü Kurban Bayramı Namazı'nı caminin avlusunda kıldı.

    Caminin ikinci katının tamamı kadınlara ayrılırken, kadınlar bölümünün de dolu olduğu görüldü.

    TEK KULLANIMLIK SECCADE DAĞITILDI

    Turistlerinde yoğun ilgi gösterdiği Kurban Bayramı Namazı öncesinde seccadesi olmayanlara cami girişinde tek kullanımlık seccade dağıtıldı.

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #1

    ANNELERİ NAMAZ KILARKEN ÇOCUKLAR YİNE OYUNDAYDI

    Kurban Bayramı Namazı için Taksim Camii'ne gelen kadınlara çocukları da eşlik etti. İkinci katta anneleri namaz kılan çocuklar, oyun oynamaktan geri durmadı.

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #2

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #3

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #4

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #5

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #6

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #7

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #8

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #9

    Taksim Camii nde ilk bayram namazı kılındı #10

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir