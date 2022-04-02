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    Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı

    Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı

    Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar, salgın nedeniyle uzun zaman sonra ilk teravih namazını birlikte İstanbul Taksim Camii'nde kılmanın mutluluğunu yaşadı.
    • DHA
    • 02.04.2022 - 01:22
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 01:53
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    11 ayın sultanı Ramazan geldi. 2 yıldır koronavirüs salgını nedeniyle cemaatle kılınamayan teravih namazları, ilk kez yeniden camilerde birlikte kılındı.

    TAKSİM CAMİİ'NDE İLK TERAVİH NAMAZI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İBB Başkanı olduğundan beri hayalini kurduğu, 2017'de temeli atılan ve geçen yıl hizmete giren Taksim Camii'nde ilk teravih namazını kılmak için vatandaşlar camiye akın etti.

    Çok sayıda kadın ve çocuğun da Taksim Camii'ne geldiği görüldü. Namaz öncesinde, ramazan ayının önemine dair vaaz verildi.

    Taksim Camii'nde ilk teravih namazı kılındı - VİDEO

    "İNŞALLAH ARTIK BİRLİKTE NAMAZA KILMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Teravih namazı için Taksim Camii'ne gelen Taha Yusuf Aydın, "Heyecanlıyız. Ramazan ayının ilk teravih namazı olacak. İki yıldır pandemi vardı, bir araya gelemiyorduk. İnşallah artık birlikte namaz kılmaya devam edeceğiz. Taksim Camii'nde ilk olacak, çok heyecanlıyım" dedi.

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #1

    "RAMAZAN'I BİRLİK İÇİNDE GEÇİRMELİYİZ"

    Hasan Deniz, "Dünya zor zamanlardan geçiyor. Bu zamanlarda, birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Ramazan ayını birlik içerisinde geçirmeliyiz" diye konuştu.

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #2

    "BUNDAN DAHA GÜZEL BİR ŞEY VAR MI"

    Filiz Yayla ise "Taksim Camii'nde ilk teravih namazımız. Allah, hepsini sağlıkla kılmayı nasip etsin. Coşkuluyuz, toplu olarak namaz kılacağız. Bundan daha güzel bir şey var mı?" ifadelerini kullandı.

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #3

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #4

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #5

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    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #11

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #12

    Taksim Camii nde ilk teravih namazı kılındı #13


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