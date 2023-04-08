Taksim Camii'nden Mescid-i Aksaya destek mahyası Taksim Camii'ne Ramazan hazırlıkları sırasında asılan dijital mahya İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya saldırılarının ardından Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazısıyla değişti.

ensonhaber.com

Müslüman alemi 11 ayın sultanı Ramazan'ın yarısını geride bıraktı.

Türkiye'de Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından buruk geçen Ramazan ayı Mescid-i Aksa'da da zor geçiyor.

İsrail güvenlik güçleri, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etti.

Bu durum işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimin tırmanmasına sebep olurken, olayların çıkmasına yol açtı.

İsrail ordusu, Lübnan’dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket attı.

Öte yandan ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini de duyurdu.

Gerilim yükseldi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirdi.

İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıkladı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaştı.

İsrail, roket saldırılarının, Hamas'ın Lübnan’da konuşlu unsurları tarafından düzenlendiğini duyurmuş ve Hamas’ı sorumlu tuttu.

İsrail, akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlattığını açıklamasıyla, buna karşılık Gazze'den İsrail yönüne roketler fırlatıldı.

Tepkiler art arda geldi

Yaşanan bu süreçler dünyanın birçok noktasında tepkiye sebep oldu.

İsrail güçleri daha önce de Ramazan ayında defalarca saldırı düzenlemişti.

Buna karşılık Türkiye'de de Mescid-i Aksa'ya saldırılar tepki toplamıştı.

''Mescid-i Aksa'ya selam olsun''

İstanbul'un yeni sembollerinden biri olarak kabul edilen Taksim Camii'ne de Ramazan hazırlıkları sırasında dijital mahya asılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın isteği üzerine Taksim Meydanı'nda açılan Taksim Camii'ne Mescid-i Aksa'ya destek mahyası asıldı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın nedeniyle mahyaya ''Mescid-i Aksa'ya selam olsun'' yazıldı.