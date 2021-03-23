Taksim Camii'nin içi ilk kez görüntülendi

Taksim Camii'nin içi ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin ibadete açılmasını büyük heyecanla beklediği camilerden biri olan Taksim Camii'nde artık geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1994 yılında işaret ettiği projelerde biriydi Taksim'e cami...

Erdoğan, o günlerde projeyi anlatırken "İnşallah buranın temelini atmak bize nasip olur" diyordu.

Aradan tam 27 yıl geçti.

Sur Yapı tarafından büyük bir titizlikle inşa edilen Taksim Camii'nin ibadete açılışı için sayılı günler kaldı.

Hafta sonu beraberindeki geniş heyetle birlikte Taksim Camii'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'tan son bilgileri aldı.

Caminin Ramazan ayı içerisinde ibadete açılması bekleniyor.

İÇERİDEN İLK GÖRÜNTÜLER

Art deco mimari türü ile inşa edilen Taksim Camii'nin havadan görüntüleri defalarca servis edildi. Peki içerideki çalışmalar ne durumda?

Ensonhaber ekibi, Taksim Camii'nin içine girerek özel bir çekim yaptı.

Geniş bir kadronun büyük bir titizlikle çalıştığı camide, minber ve mihrap son aşamada.

Taksim Camii'nin içi ilk kez görüntülendi VİDEO

TAKSİM CAMİİ KISA KISA BİLGİLER

Taksim Camii tam olarak 960 kişinin aynı anda ibadet etmesini sağlayacak bir kapasiteye sahip.

Caminin 30 metre yüksekliğinde olan 2 adet minaresi bulunuyor.

Kubbe yüksekliği 9.6 metredir.

Taksim Camii'nin mimarları ise Şefik Birkiye ve Selim Dalaman'dır.

165 araç kapasiteli bir otoparkı bulunan camide, konferans ve sergi salonları da yer alıyor.

Caminin yüksekliği, Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Surp Asdvadzadzin Ermeni Katolik Kilisesi'nin yüksekliği dikkate alınarak projelendirildi.