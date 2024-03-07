Taksim Cami'nde Ramazan hazırlıkları tamamlandı İstanbul’un önemli sembolleri arasında yer alan Taksim Camii’nde Ramazan hazırlıkları tamamlandı. Ramazan hazırlıklarının mahya asımıyla başladığı Taksim Camii’nde özel bir temizlik ve kokulandırma çalışması da gerçekleştirildi.

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DHA

11 Mart Pazartesi başlayacak Ramazan ayı öncesi camilerde hazırlıklar başladı.

Bu kapsamda Taksim Camii’ndeki hazırlıklar da tamamlandı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da mahya asımıyla başlayan çalışmalar, temizlik ve kokulandırma işlemleriyle devam etti.

Gül suyu ile yıkandı

Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı’nın Beyoğlu Belediyesi desteğiyle gerçekleştirdiği çalışma kapsamında, caminin içi ve dışı gül suyu ile yıkandı.

Ramazan’da vatandaşların daha hijyenik ve ferah bir ortamda ibadet edebilmesi için hazırlanan Taksim Camii ve Külliyesi’nde ay boyunca gerçekleştirilecek dini, kültürel ve sosyal etkinlikler de planlandı.

"Tüm camilerimizde gül suyu esanslı yıkama ve temizlik çalışmalarımız olacak"

Beyoğlu sınırları içerisinde 100’e yakın cami ve mescitte 12 ay boyunca temizlik ve hijyen çalışmalarının aralıksız devam ettiklerini söyleyen Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

Ramazan ayı itibarıyla bu çalışmalarımızı biraz daha sıkılaştırıp, devam ettireceğiz. Genel anlamda yapmış olduğumuz çalışmalarda cami içerisinde detaylı çalışmalarımız var. Dokunulan, dokunulmayan her noktada ekip arkadaşlarımızın hijyen çalışması var. Ramazan ayı dolayısıyla kullanmış olduğumuz malzemelerde biraz değişiklik yaptık. Tüm camilerimizde gül suyu ve gül esansı yıkama ve temizlik çalışmalarımız olacak. Yoğun olan camilerimizden bir tanesi Taksim Camimiz. Konumu itibarıyla çok fazla ziyaretçisi olan bir cami. Ama Beyoğlu içerisinde yine böyle yoğun camilerimiz var. Doğal olarak teravihlerde yoğun geçecek. Yoğun olan camilerimizde teravihten hemen önce gül suyuyla yıkama çalışmalarımız Ramazan boyunca devam edecek.

"Camimizde gül suyu kokulandırma ve yıkama çalışmalarını bugün itibariyle yaptık"

Taksim Camii’nin İstanbul’a kazandırdığı mimari silüetin dışında sosyal ve kültürel faaliyetlerle beraber İstanbul’un önemli simgelerinden biri haline geldiğini aktaran Taksim Camii İslam Eğitim Kültür ve Sanat Vakfı Genel Müdürü Muhammet Furkan Gümüş, şöyle devam etti:

28 Mayıs 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete giren Taksim Camii ve Külliyesi açıldığı günden itibaren yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam etmekte. Bu anlamda 51-52 personelle beraber Taksim Camii ve Külliyesi’nde caminin dini, kültürel, sosyal, temizlik, güvenlik tüm hizmetlerini vakıf olarak yürütmekteyiz. Ramazan ayında ziyaretçilerimiz ve ibadet maksadıyla gelen misafirlerimizin nezih ve ferah bir ortamda ziyaretlerini gerçekleştirmesi için Beyoğlu Belediyesi’nin de katkılarıyla beraber camimizde gül suyu kokulandırma ve yıkama çalışmalarını bugün itibarıyla yaptık.

Dijital mahya asıldı

Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Taksim Camii’nde dijital mahya uygulaması gerçekleştirdiklerini ifade eden Furkan Gümüş, "Yine bugün Taksim Camii mahyasının takımı gerçekleştirildi. Bugün ilk mahya mesajı inşallah iki minare arasında yer alacak. Bugünkü ilk mahya mesajımız ‘La İlâhe İllallah’ Kelime-i Tevhid olacak. Taksim mahyası dijital bir mahya olup, Ramazan ayı boyunca biz bu mahya mesajlarımızı 2-3 günde farklı mesajlar verecek şeklinde değiştireceğiz." diye konuştu.

Günde iki kez mukabele programları olacak

Gümüş, "Aynı zamanda Ramazan ayı boyunca Taksim Camii’nde teravih namazları dışında sohbet programları ve Türkiye ile dünyada uluslararası hafızlık yarışmasında dereceye girmiş genç hafızların okuyacağı öğle ve ikindi vakitlerinde mukabele programları olacak. Taksim Camii Vakfı Aşevi olarak yıl içerisinde devam ettirmiş olduğumuz cami girişindeki ikram çalışmalarımızı Ramazan ayında iftar vaktinde çorba, hurma, su, meyve suyu şeklinde dağıtım gerçekleştirmeye devam edecek." dedi.

"Bu Ramazan ayında da çocuklarımızı unutmadık"

Caminin altında 4 kat otopark, Taksim Kitapevi, Taksim Kahve, Taksim aşevi, Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi, sanat atölye odaları, kurs odaları, divan salonu, toplantı odası olmak üzere 16 bin 400 metrekareden oluşan bir külliye olduğunu söyleyen Gümüş, açıklamalarını şu şekilde tamamladı:

Ayrıca açılışını 8 Mart Cuma günü namazdan sonra yapacağımız Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması’nın ödüllü eserlerin yer alacağı ‘Güzel Ahlak” isimli sergi Kadir Gecesi'ne kadar ziyaret edilebilecek. Bu serginin dışında yine Taksim Camii Kültür Sanat Merkezimizde söyleşiler ve atölye çalışmalarımızda yer alacak. Ayrıca bu Ramazan’da çocuklarımızı da unutmadık. Bölgemizde 600 -700 kadar yetim çocuğumuzu Beyoğlu Kaymakamlığımız, Beyoğlu Müftülüğümüz ve Beyoğlu Belediyemizin iş birliği ile beraber 10 Mart Pazar Arife günü Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi’nde misafir edeceğiz. Başta elbise olmak üzere çeşitli ikramlarda ve hediyelerde bulunarak onları Ramazan'a mutlu bir şekilde girmelerini arzu etmekteyiz. Bu anlamda Taksim Camii ve Külliyesi, İstanbul’da ve Türkiye’den gelecek yerli ve yabancı bütün misafirlerimizi ağırlamaya hazır. Misafirlerimizi Taksim Camii ve Külliyesi'nde hem ziyaret hem ibadet maksadıyla ağırlamaktan memnun oluruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)