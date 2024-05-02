Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferlerin yapılamadığı açıklandı.

AA

İstanbul'da 1 Mayıs izninin ardından vatandaşlar, işine ve okuluna gitmek üzere evden çıktı.

Ancak havanın kötü olmasına bir de ulaşımdaki sıkıntılar eklendi.

Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında, teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.

Teknik arıza ulaşımı vurdu

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)