Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza

AA
İstanbul'da 1 Mayıs izninin ardından vatandaşlar, işine ve okuluna gitmek üzere evden çıktı.
Ancak havanın kötü olmasına bir de ulaşımdaki sıkıntılar eklendi.
Taksim-Kabataş arasında hizmet veren füniküler hattında, teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Teknik arıza ulaşımı vurdu
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, Taksim-Kabataş arasında İETT otobüsleri ile hizmet verildiği duyuruldu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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