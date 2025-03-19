İstanbul'da geçici olarak seferleri durdurulan metro hatları
Haber Merkezi

Metro İstanbul tarafından bazı metro duraklarının işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Karar İstanbul Valiliği tarafından verildi.

"İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR..."

Bugün ikinci bir duyuruya kadar M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı'nın Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapatıldı.

Araçların Taksim ve Emniyet-Fatih istasyonunda durmayarak seferine devam edeceği bildirildi.

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Dilan Kılıç
Dilan Kılıç
Editor