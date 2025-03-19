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İstanbul'da geçici olarak seferleri durdurulan metro hatları

İstanbul'da geçici olarak seferleri durdurulan metro hatları M1 Yenikapı-Atatürk Havalimanı/Kirazlı Metro Hattı ve Emniyet-Fatih istasyonu ve M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici süreyle durduruldu.