Taksim Meydanı'nda güvenlik önlemi! Bariyerlerle kapatıldı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla polis ekipleri, Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü...

Dünyada ve yurt genelinde bugüne özel etkinlikler düzenleniyor.

Öte yandan bugünü gölgede bırakmak isteyenlerin de önü kesiliyor.

Her yıl İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda bir araya gelen grup, burada günün anlamını aşan eylemler düzenliyor.

Güvenlik önlemleri üst düzeye çıkarıldı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü için polis ekipleri, Taksim'de güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.

Gece yarısına kadar kapatıldı

Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi'nin ara sokaklarına giriş ve çıkışlar polis bariyerleriyle kapatıldı. Taksim Meydanı saat 00.00’a kadar kapalı olacak.