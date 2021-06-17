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    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli 'huzur' uygulaması

    Taksim'de gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Denetime polis helikopteri destek verdi.
    • İHA
    • 17.06.2021 - 16:35
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 16:54
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    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli 'huzur' uygulaması

    Polis ekipleri yurt içinde yaptıkları denetimleri sürdürerek, huzurun bozulmaması için çalışıyor.

    İstanbul Taksim Meydanı'nda ekipler tarafından, 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı.

    Yapılan denetimlere emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik ve Yunus ekipleri dışında Özel Harekat polisleri katıldı.

    ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI

    Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı.

    Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.

    Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli 'huzur' uygulaması VİDEO

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #1

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #2

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #3

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #4

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #5

     

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #6

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #7

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #8

    Taksim Meydanı’nda helikopter destekli huzur uygulaması #9

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