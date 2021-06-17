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- Taksim Meydanı’nda helikopter destekli 'huzur' uygulaması
Taksim Meydanı’nda helikopter destekli 'huzur' uygulaması
Taksim'de gerçekleştirilen denetimlerde, şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı. Denetime polis helikopteri destek verdi.
- İHA
- 17.06.2021 - 16:35
- Güncelleme : 17.06.2021 - 16:54
Polis ekipleri yurt içinde yaptıkları denetimleri sürdürerek, huzurun bozulmaması için çalışıyor.
İstanbul Taksim Meydanı'nda ekipler tarafından, 'Yeditepe Huzur Uygulaması' yapıldı.
Yapılan denetimlere emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik ve Yunus ekipleri dışında Özel Harekat polisleri katıldı.
ARAÇLAR DİDİK DİDİK ARANDI
Taksim Meydanı'nda oluşturulan kontrol noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak didik didik arandı.
Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı.
Polis helikopteri denetime havadan destek verdi.
Taksim Meydanı’nda helikopter destekli 'huzur' uygulaması VİDEO