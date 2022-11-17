Taksim saldırganının savcılık ifadesi tamamlandı

İstiklal Caddesi'ne bomba bırakan kadın terörist Ahlam Albashır'ın savcılıktaki ifadesi 5 saat sonra tamamlandı.

Türkiye 13 kasım pazar günü bomba saldırısıyla sarsıldı.

Yaşanan patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 vatandaşta yaralandı.

Güvenlik kameralarını takip eden ekipler saldırganın Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, olduğunu tespit etti.

Büyük titizlikle devam eden çalışmalarda saldırgan kısa sürede paketlendi.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Olayın ardından ilişkisi olduğu tespit edilen 49 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından bu sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

İfadesi yaklaşık 5 saat sürdü

Şüphelilerin sabah saat 11.00 sıralarında 29 Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri alınmaya başlandı.

Ahlam Albashır'ın ifadesi ise saat 11.30'da alınmaya başlandı ve saat 16.00 sıralarında ifadesi tamamlandı.