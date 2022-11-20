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- Taksim saldırısına yönelik soruşturmalarda 2 kişi daha tutuklandı
Taksim saldırısına yönelik soruşturmalarda 2 kişi daha tutuklandı
- Haber Merkezi
- 20.11.2022 - 17:34
- Güncelleme : 20.11.2022 - 17:56
İstanbul'un en işlek caddesi Taksim'de 13 kasım günü kanlı eylem sonrasında tüm Türkiye yasa boğuldu.
Patlama sonrasında 6 vatandaş şehit olurken 81 kişide ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin geniş çaplı çalışmları sonrasında patlamayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır, kıskıvrak yakalandı.
Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı.
2 şüpheli daha yakalandı
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma başarıyla sürüyor.
Polis ekipleri, Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Tutuklu sayısı 19'a çıktı
Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.
Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.