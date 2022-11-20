Taksim saldırısına yönelik soruşturmalarda 2 kişi daha tutuklandı

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin iki kişi daha tutuklandı.

İstanbul'un en işlek caddesi Taksim'de 13 kasım günü kanlı eylem sonrasında tüm Türkiye yasa boğuldu.

Patlama sonrasında 6 vatandaş şehit olurken 81 kişide ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin geniş çaplı çalışmları sonrasında patlamayı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır, kıskıvrak yakalandı.

Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı.



2 şüpheli daha yakalandı

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma başarıyla sürüyor.

Polis ekipleri, Albashır'ın Hatay üzerinden Türkiye'ye girmesine yardım eden iki şüpheliyi daha yakaladı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Tutuklu sayısı 19'a çıktı

Savcılıkta ifadeleri alınan iki şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğine sevkedildi. Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı.

Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.

