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    Taksim saldırısının failleri hakim karşısına çıkıyor

    Taksim saldırısının failleri hakim karşısına çıkıyor

    İstiklal Caddesi'nde meydana gelen bombalı saldırının failleri yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Terörist Ahlam Albashır ve diğer 49 kişi, bugün hakim karşısına çıkacak.
    • 17.11.2022 - 08:52
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 09:39
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    İstanbul’un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi’nde, bölücü terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından geçtiğimiz pazar akşamı bombalı eylem gerçekleştirilmiş, menfur saldırıda aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi de yaralanmıştı.

    Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu iddiasıyla İstanbul’da gözaltına alınan 50 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesindeki sorgusu tamamlanırken, eylemde olay yerine patlayıcıyı koyan Ahlam Albashır adlı kadın teröristin çapraz sorguda verdiği ifadelerle Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de, dün akşam düzenlenen operasyonda ‘Hüsam kod adlı 1 şüpheli daha gözaltına alındı.

    Operasyonun planlayıcısı Azez'de yakalandı

    Kanlı saldırıda bombacı kadın teröriste yardım ve yataklık yaptığı belirlenen ‘Hüsam’ kod adlı PKK/YPG mensubu, Türk güvenlik ve istihbarat birimlerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

    Gözaltı sayısı 51 oldu

    Dün akşam yakalanan ‘Hüsam’ kod adlı hücre üyesiyle birlikte eylemde doğrudan ya da dolaylı olarak parmağı olan 51 şüpheli gözaltına alınmış oldu.

    İstiklal'de bomba patlatan kadın terörist sağlık kontrolünden geçirildi

    Önce hastaneye oradan adliyeye gönderildiler

    Saldırı düzenleyen kadın terörist Ahlam Albashır ve diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    Ahlam Albashır, zırhlı araçla sağlık kontrolüne getirildi. Şüphelilere hastane çıkışında çevredekiler tepki gösterdi.

    Taksim saldırısının failleri hakim karşısına çıkıyor #1

    Adliyeye sevk edildiler

    Azez’de yakalanan hücre üyesinin önümüzdeki günlerde soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a getirilmesi beklenirken, polisteki ifade işlemleri sona eren saldırının bir numaralı faili Ahlam Albashır, bombayı kadın teröriste veren Bilal Hassan isimli firari durumdaki PKK/YPG mensubunu İstanbul’dan Edirne’ye götüren Ammar Jarkas, Albashir’i eylemden sonra Esenler’den Küçükçekmece’deki hücre evine aktaran Ahmed Jarkas ile iki teröristi olay tarihinde Esenler ilçesinden alıp Beyoğlu’na götüren Yasir El-Korali’nin de aralarında bulunduğu 50 kişi adliyeye sevk edildi.

    Beyoğlu'ndaki terör saldırısı şüphelileri adliyeye sevk edildi VİDEO

    Taksim saldırısının failleri hakim karşısına çıkıyor #2

    Kritik itiraflar var

    İstanbul’un en kalabalık caddelerinden İstiklal Caddesi’nde sivil hedeflere yönelik yapılan saldırının kilit ismi Ahlam Albashır, dün 8 kişiden oluşan ve Arapça bilen uzman bir ekip tarafından sorgulanmıştı.

    Terörle Mücadele Şubesinde çapraz sorguya alınan teröristin, Suriye’deki PKK/YPG yönetiminden verilen eylem talimatına ilişkin güvenlik birimleri için kritik öneme sahip bilgiler paylaştığı öğrenildi.

    Taksim saldırısının failleri hakim karşısına çıkıyor #3

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