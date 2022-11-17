Taksim terör saldırısında gözaltındaki 17 kişi hakkında tutuklama istemi

Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırıda adliyeye sevkedilen Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi..

Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevkedilen Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

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