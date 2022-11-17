Petrol
90.5
-2.54%
Euro
19.2995
-0.17%
Dolar
18.6077
0.10%
Altın
1.054
-0.56%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
317.531
0.77%
BTXN Coin
6.42
-6.41%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Çok bulutlu 17 C

    Taksim terör saldırısında gözaltındaki 17 kişi hakkında tutuklama istemi

    Taksim İstiklal Caddesi'nde düzenlenen hain saldırıda adliyeye sevkedilen Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi..
    • 17.11.2022 - 22:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Taksim terör saldırısında gözaltındaki 17 kişi hakkında tutuklama istemi

    Taksim'deki terör saldırısıyla ilgili adliyeye sevkedilen Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli tutuklanma talebiyle, 3 şüpheli ise adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

    Ayrıntılar geliyor..

     

     


    Ölülerin kayıkçısının 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor
    Kültür Sanat

    Ölülerin kayıkçısının 2 bin 400 yıllık heykelciği ilk kez sergileniyor

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Arthur Koestler'ın Gladyatörler romanı
    Kitap

    Arthur Koestler'ın Gladyatörler romanı

    Görüş Bildir