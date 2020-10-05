Boğaz manzaralı Ortaköy ile İstanbul’un en kalabalık caddelerinden biri olan İstiklal’de maske ve sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de etkili olan koronavirüse karşı tedbirler sürüyor.

Virüsle ilgili yetkililer sürekli olarak maske kullanımı, sosyal mesafe kuralı ve hijyen konusunda uyarılarda bulunuyor.

FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN YARIŞA GİRDİLER

Uyarılara rağmen İstanbul’da boğaz ve köprü manzarasını seyretmek için Beşiktaş Ortaköy’e gelen onlarca kişi, adeta koronavirüs kurallarını hiçe saydı.

Köprü manzarasında fotoğraf çektirmek için adeta yarışa giren bazı vatandaşların maske takmadığı, bazılarının ise çenesinin altında takması dikkat çekti.

Taksim ve Ortaköy’de koronavirüs unutuldu ViDEO

TAKSİM VE İSTİKLAL’DE İNSAN SELİ

Benzer görüntüler Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde de kameralara yansıdı.

Dün akşam İstanbullular, Taksim ve İstiklal Caddesi'ne akın etti. Saat 22.00 sıralarında İstiklal Caddesi'nde adeta insan seli yaşandı.

BAZILARI HİÇ MASKE TAKMADI

Kameralara yansıyan görüntülerde sosyal mesafeye dikkat edilmediği, maske konusunda da bazı vatandaşların dikkatsiz olduğu görüldü.

Birçok vatandaş maskesini çenesinin altına indirirken, bazıları ise hiç takmadı.