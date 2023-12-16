Taksim'de ağızlıksız pitbull gezdiriyorlardı! 66 bin 798 lira ceza kesildi İstiklal Caddesi'nde pitbull cinsi 2 köpeği ağızlıkları olmadan gezdiren iki kişiye Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında toplam 66 bin 798 lira para cezası kesildi. Köpekler sahiplerinden alınarak Beyoğlu Belediye’sine teslim edildi.

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DHA

Türkiye'de başıboş köpek sorunu can yakmaya devam ediyor...

Bu köpek sorunu arasında en dikkat çekeni ise "beslenmesi yasak olan" pitbulların sokaklarda yer alması.

Vatandaşlar ihbarda bulundu

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Taksim'de pitbull cinsi köpek gezdiren 2 kişiyi fark edenler polisi arayarak ihbarda bulundu.

Polis ekipleri tespit etti

İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, köpek gezdiren kişileri buldu.

Ağızlıkları olmayan pitbull cinsi köpekleri kontrol altına alan polis, Cennet H. ile arkadaşı Metin Y.’yi emniyete götürdü.

Köpekler belediye ekiplerine teslim edildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, köpekleri tehlike arz eden ırk oldukları gerekçesiyle Beyoğlu Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim etti.

66 bin lira para cezası kesildi

Ekipler, Cennet H. ile Metin Y. hakkında ise 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında "Tehlike Arz Eden Irk Beslenmesi ve Başı Boş Bırakılması" maddesinden işlem yaparak, kişi başı 33 bin 399 lira olmak üzere toplam 66 bin 798 lira para cezası kesti.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)