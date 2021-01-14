Taksim'de cami ve AKM inşaatında son aşama

Taksim'de yapımı devam eden ve yüzde 95'i tamamlanan caminin Ramazan ayında ibadete açılması planlanırken, AKM inşaatı ise yüzde 80 oranında tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bundan 26 yıl önce İstanbul Büyükşehir belediye başkanı adayı olduğu dönemde Taksim'de yapılması için söz verdiği cami, tamamlanmak üzere.

Temeli 17 Şubat 2017'de atılan, yapımını Altan Elmas'ın sahibi olduğu Sur Yapı'nın üstlendiği, Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip caminin yapımı sürüyor.

YÜZDE 95'İ TAMAMLANDI

Genel işçiliğinin yüzde 95'i biten ve Ramazan'da ibadete açılması planlanan camide, inşaat çalışmaları koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyularak yürütülüyor.

Caminin cephe taş kaplaması tamamlanırken zemin ve birinci kat döşeme ve duvar kaplama çalışmalarına da başlandı.

Taksim'de yapılan caminin genel inşaatının yüzde 95'i tamamlandı VİDEO

KUBBE MONTAJI SONA ERDİ

Yapının dekorasyon işlemlerinin yanı sıra zemin ile birinci kat prekast imalatları ile pencere prekast çalışmaları da sürüyor. Caminin ana kubbe prekast montajı ise sona erdi.

Tüm mekanlarında alçıpan kaplama ve sıva işleminin de tamamlanmak üzere olduğu caminin dış cephe ferforje çalışması zemin katta devam ediyor. Bunun yanı sıra caminin ana çelik kapı imalatı tamamlandı ve test aşamalarına geçildi.

Ana kapısı üzerinde yer alan kitabesi asılan ve çerçeve taşları döşenen camide kullanılacak ahşap kaplama imalatları ise sürüyor.

AKM'DE DE SON AŞAMAYA GELİNDİ

Diğer yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan, yeni AKM inşaatının yüzde 80'i tamamlandı.

Son durumu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıkladı.

AKM inşaatında görevli olan işçilerin çalışmaları aralıksız sürüyor. İnşaattaki son durum havadan da görüntülendi.

HAZİRAN AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yeni Atatürk Kültür Merkezi binasında, 2 bin 500 kişilik bir opera salonu, 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik oda tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane ve 885 araçlık otopark bulunacak.

Yeni binanın en üst katında ise ikinci köprüden Tarihi Yarımada'ya kadar uzanan manzaraya sahip bir restoran yer alacak.

Yeni AKM'de binanın dış cephesi, büyük bir ekrana dönüştürülecek şekilde inşa edilecek. Bu sayede, Taksim Meydanı'ndaki vatandaşlar binanın dışına yansıtılan tiyatro, bale, opera gibi etkinliklerin temsillerini izleme imkanı yakalayabilecek. AKM inşaatının, gelecekhaziran ayında tamamlanması planlanıyor.























