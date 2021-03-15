Yolda yürüyen çarşaflı gençleri hedef alarak "Gerici misiniz" ifadesini kullanan yaşlı kadın, sosyal medyada tepki çekti.

Taksim sokaklarında yürüyen yaşlı bir kadın, çarşaflı gençlere sözlü saldırıda bulundu.

Çarşafın kanunen yasak olduğunu iddia eden kadının o görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu.

"GERİCİ MİSİNİZ"

Özgür bir ülkede yaşadıklarını vurgulayan gençlere "Çok özgürüz, Çarşaf yasak yavrum. Siz gerici misiniz?" gibi çirkin ifadeler kullanan kadın tepkiyle karşılaştı.

Maruz kaldıkları ifadeler üzerine sinirlenen gençler, yaşlı kadına "Kimse kimsenin dinine karışamaz." sözleriyle yanıt verdi.

Taksim'de çarşaflı gençlere sözlü saldırı