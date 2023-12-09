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Taksim'de etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

Taksim'de etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim’de vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar nedeniyle kırıldığı görüldü.