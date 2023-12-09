Taksim'de etkili olan rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı

İHA
Türkiye genelinde kış sezonu etki gösteriyor.
Megakent İstanbul, günlerdir yağış ve esinti etkisi altında.
İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan yağmur ile kuvvetli rüzgar il genelinde etkili olmaya devam ediyor.
Rüzgardan yürüyemediler
Saatler ilerledikçe daha da şiddetlenen rüzgar ile yağış nedeniyle Taksim Meydanı’nda yürüyen vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Vatandaşların yağmurdan korunmak için kullandığı şemsiyelerin şiddetli rüzgar yüzünden kırıldığı görüldü.
Bazı vatandaşlar da şiddetli rüzgarda yürümekte zorlandı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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