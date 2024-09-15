Taksim'de etkili yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

İHA
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.
Uyarıların ardından öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur, Taksim Meydanı'nda bulunan vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı.
VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI
Etkisini gösteren yağmura Taksim Meydanı'nda yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.
İLGİLİ HABER Gönül Elçisi projesi tüm dünyaya duyurulacak
Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.
YAĞIŞ SÜRECEK
AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış