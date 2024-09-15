Taksim'de etkili yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı
İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve Afet İşleri Daire Başkanlığı (AKOM) tarafından İstanbul için gök gürültülü yağış uyarısı yapılmıştı.

Uyarıların ardından öğle saatlerinde etkisini arttıran yağmur, Meydanı'nda bulunan vatandaş ve turistlere zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Etkisini gösteren yağmura Taksim Meydanı'nda yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerine sarılırken, bazı vatandaşlar ise binaların altına sığınarak yağmurun dinmesini bekledi.

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Sağanak yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların zor anları kameralara yansıdı.

YAĞIŞ SÜRECEK

AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editör