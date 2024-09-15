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Taksim'de etkili yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı

Taksim'de etkili yağışa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı Taksim'de etkili olan sağanak yağış vatandaşlara ve turistlere zor anlar yaşattı. AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre sağanak yağışın akşam saatlerine kadar etkisini göstermeye devam edeceği tahmin ediliyor.