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    Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk

    İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 20:23
    • Güncelleme : 02.04.2021 - 20:37
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    Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk

    İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önceden uygulanan 56 saatlik kısıtlama bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yeniden uygulamaya konuldu.

    İSTİKLAL YİNE DOLDU TAŞTI

    Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli yaşandı.

    MASKE VE MESAFE İHLALLERİNE KARŞI UYARILAR YAPILDI

    Caddede maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

    Taksim’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli VİDEO

    Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk #1

    Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk #2

    Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk #3

    Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk #4

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