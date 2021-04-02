Taksim’de hafta sonu kısıtlaması öncesi dikkat çeken yoğunluk

İstanbul’da yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlama öncesi Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde oluşan yoğunluk dikkat çekti.

İstanbul’da koronavirüs tedbirleri kapsamında daha önceden uygulanan 56 saatlik kısıtlama bu hafta yapılan Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrası yeniden uygulamaya konuldu.

İSTİKLAL YİNE DOLDU TAŞTI

Hafta sonu uygulanacak olan 56 saatlik kısıtlamaya saatler kala Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde adeta insan seli yaşandı.

MASKE VE MESAFE İHLALLERİNE KARŞI UYARILAR YAPILDI

Caddede maske ve sosyal mesafe ihlalinde bulunan vatandaşlara zabıta ekipleri uyarılarda bulundu.

Taksim’de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi insan seli VİDEO