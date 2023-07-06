Taksim’de kaçak göçmen denetimi

İHA
Ekiplerin kaçak göçmenlere yönelik uygulamaları sürüyor.
Son olarak İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik Taksim’de denetim gerçekleştirdi.
Yabancı uyruklular tek tek durduruldu
Yabancı uyruklu şüpheliler tek tek durdurularak üstleri arandı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.
Yapılan denetimlerde Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.
Denetimler sürecek
Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.