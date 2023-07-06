Taksim’de kaçak göçmen denetimi
İHA

Ekiplerin kaçak göçmenlere yönelik uygulamaları sürüyor.

Son olarak İstanbul'da Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçmenlere yönelik Taksim’de gerçekleştirdi.

Yabancı uyruklular tek tek durduruldu

Yabancı uyruklu şüpheliler tek tek durdurularak üstleri arandı ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

Yapılan denetimlerde Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği anlaşılan çok sayıda düzensiz göçmen yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Taksim’de kaçak göçmen denetimi

Denetimler sürecek

Kaçak göçmenlerin emniyetteki işlemleri devam ederken, polis ekiplerinin düzensiz göçmenlere yönelik denetimlerinin süreceği öğrenildi.

Taksim’de kaçak göçmen denetimi
Taksim’de kaçak göçmen denetimi
Taksim’de kaçak göçmen denetimi