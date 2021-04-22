Taksim’de kısıtlamayı ihlal eden gece kulüplerine baskın

Polis ekipleri, kısıtlamada açık olan ruhsatsız gece kulüplerine baskın düzenledi. 27 kişiye toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası kesildi.

Türkiye'de koronavirüste vaka artışları zirve yaptı.

Hükümet tarafından vaka artışlarının önüne geçilmek alınan tedbirlerin başında ise; bulaş riskinin yüksek olduğu eğlence makanlarına getirilen kısıtlama ve saat 19.00'dan sonra sokağa çıkma yasağı...

MÜZİK SESLERİ POLİSİN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen “yoğunlaştırılmış dinamik denetim faaliyetleri” genelgesi çerçevesinde İstanbul Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 19.00 ve 23.45 sıralarında denetim devriyesi yaptıkları esnada Taksim Katip Mustafa Çelebi ve Şehit Muhtar Mahallesi’ndeki iki mekandan sesler geldiğini fark etti.

Bunun üzerine polis ekipleri mekana baskın düzenledi.

93 BİN LİRA PARA CEZASI

İçeriye giren ekipler, çok sayıda kişinin müzik eşliğinde eğlendiğini gördü. Müziği kapattıran polis, her iki barda bulunan içerideki 27 kişiye “Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet” suçundan toplamda 93 bin 663 lira idari para cezası uyguladı.

Baskın anları ise kameralara yansıdı.

Taksim’de kısıtlamada açık olan gece kulüplerine baskın VİDEO







