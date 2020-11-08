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    Taksim’de korkutan kalabalık

    Koronavirüs vakalarının artışa geçtiği İstanbul’da yüzlerce kişi Taksim Meydanı’nı doldurdu.
    • DHA
    • 08.11.2020 - 15:31
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 15:57
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    Taksim’de korkutan kalabalık

    Türkiye, koronavirüsle mücadelesini sürdürürken, hala tedbirsiz davrananlar var…

    Bugün İstanbul’da çekilen görüntüler, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı.

    Havanın yağışsız olmasını fırsat bilenler, Taksim Meydanı ile İstiklal Caddesi’ni tıklım tıklım doldurdu.

    MASKESİZ VE MESAFESİZ…

    Kalabalıkta maske takmayanlar da dikkatlerden kaçmadı.

    Sık sık yapılan uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse birbirleri arasında mesafe bırakmayan İstanbullular, bu kadarına da ‘pes’ dedirtti.

    İstiklal caddesinde korkutan kalabalık İZLE

    Taksim’de korkutan kalabalık #1

    Taksim’de korkutan kalabalık #2

    Taksim’de korkutan kalabalık #3

    Taksim’de korkutan kalabalık #4

    Taksim’de korkutan kalabalık #5

    Taksim’de korkutan kalabalık #6

    Taksim’de korkutan kalabalık #7

    Taksim’de korkutan kalabalık #8

    Taksim’de korkutan kalabalık #9

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