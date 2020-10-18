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    Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

    Taksim, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.
    • DHA
    • 18.10.2020 - 16:28
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    Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

    Taksim Meydanı, koronavirüs öncesi günlerini aratmadı.

    Meydan ve İstiklal Caddesi, yağışlı havanın ardından çok sayıda vatandaşın akınına uğradı.

    SOSYAL MESAFEDEN ESER YOK

    Korona vakalarındaki artışa, sık sık yapılan kalabalık yerlerden uzak durulması uyarılarına rağmen cadde boyunca neredeyse mesafesiz kalabalık dikkat çekti.

    Birçok vatandaşın ise maske takmadığı görüldü.

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #1

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #2

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #3

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #4

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #5

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #6

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #7

    Taksim de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık #8

     

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