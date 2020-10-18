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Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Taksim'de koronavirüse rağmen dikkat çeken kalabalık

Taksim, İstiklal Caddesi koronavirüse rağmen insan seli oldu. Cadde boyunca yanyana yürüyen kalabalık arasında maske takmayanlar da dikkat çekti.