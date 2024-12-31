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İHA

Yeni yılın gelişine saatler kala, İstanbul'un simge noktalarından Beyoğlu Taksim ve İstiklal Caddesi'nde yoğunluk giderek artıyor.

Kutlamaların güvenli bir şekilde gerçekleşmesi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü, on binlerce polisle geniş kapsamlı önlemler aldı.

GEZİ PARKI GİRİŞİNDE MOBİL KOMUTA MERKEZİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekipleri, yeni yıl kutlamalarında Taksim ve çevresindeki güvenliği sağlamak amacıyla kapsamlı önlemler aldı.

15 BİN KAMERA İLE HAVADAN VE KARADAN DENETİM

Gezi Parkı'na kurulan Mobil Komuta Merkezi'nden, 15 binin üzerinde kamerayla anlık izlenen Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi, güvenlik açısından titizlikle denetleniyor. Ayrıca, helikopterler, insansız hava araçları (İHA) ve personel yaka kameraları da görüntüleri komuta merkezine aktarıyor, böylece ekipler olası olumsuz durumlara hızlı bir şekilde müdahale edebiliyor.

SELAMİ YILDIZ: "39 İLÇEDE ÖNLEMİMİZİ ALDIK"

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı’na gelerek görevli ekiplerle bir araya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yıldız, şunları söyledi:

İstanbul'un huzur içinde yeni yıla girmesini sağlamak için tüm il emniyet teşkilatımız gece gündüz demeden hazırlık yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih başta olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik önlemlerimizi aldık. 10 bin 458 personelimiz, 55 bin 225 çalışanımızla 1.016 noktada 24 saat boyunca görev yapacak. Tüm vatandaşlarımızın huzur içinde yeni yıla girmelerini diliyoruz. Hepinize sağlıklı ve güven dolu bir yıl dilerim.