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    Taksim'de polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

    Polis ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında kadınlara çiçek dağıttı.
    • DHA
    • 25.11.2021 - 17:30
    • Güncelleme : 25.11.2021 - 17:34
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    Taksim'de polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı

    Taksim Meydanı'nda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü kapsamında, polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı.

    Atlı polis eşliğinde İstiklal Caddesi'nde çiçek dağıtmaya devam eden ekipler, yüzleri güldürdü.

    KADES HAKKINDA BİLGİ VERİLDİ

    Kadınlara büyük mutluluk yaşatan polis ekipleri, KADES uygulaması hakkında bilgi vermeyi de ihmal etmedi.

    Taksim de polis ekipleri kadınlara çiçek dağıttı #1

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