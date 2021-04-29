Taksim'de polisin bağladığı taksi çekiciden düştü

Trafikten men edilen taksi, çekicinden düşünce ağır hasar gördü. Olayı duyup gelen şoförü ise aracını o halde görünce tepkisiz kalamadı.

Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde trafik polislerince durdurulan bir taksi, evrak eksikliği nedeniyle trafikten men edildi.

Bir süre sonra olay yerine gelen çekici, taksiyi araca almak istedi ancak o esnada taksi çekicinden düştü

ŞOFÖRÜ ÇILGINA DÖNDÜ

Kaza üzerine taksinin ön tarafında hasar oluştu. Taksiyi düşüren çekici, üstündeki diğer taksi ile yoluna davam etti. Olayı duyup, gelen taksinin sürücüsü aracını o halde görünce neye uğradığını şaşırdı.

"NASIL BU HALE GELDİ"

Taksi şoförü Kenan Öztürk, polislere “Arabamı sapasağlam verdim, ben zaten mağdurum. Aracım bir ay önce yine bağlandı, bugün yine bağlandı, şimdi geliyorum aracım paramparça, nasıl bu hale geldi." diye sorarken, polisler "Hasarın karşılanacak." deyip onu teselli etmeye çalıştı.

"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Öztürk, "Aracımı bağladılar çekici çekerken düşürmüş. Geçen ay güvenlik kamerası bozuk diye bağladılar, bu sefer de galiba aynı sebepten bağladılar. Böyle bir şey yok, belediye başkanı var ya o bize takmış taksicilere. Arabayı sapasağlam veriyorum neden böyle alıyorum ben onu anlamıyorum." diye konuştu.

Yol ortasında kalan taksi daha sonra gelen başka bir çekici ile alınarak götürüldü.

Taksim'de taksi çekiciden düştü, sürücüsü çılgına döndü