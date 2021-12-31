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    Taksim'de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor

    İstiklal Caddesi üzerine ekipler tarafından demir bariyer kuruldu. Buraya girmek isteyen kişilerin ise tek tek üstü arandı.
    • DHA
    • 31.12.2021 - 17:23
    • Güncelleme : 31.12.2021 - 17:26
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    Taksim'de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor

    Yılbaşına saatler kala olumsuz durumlara karşı alınan önlemler son sürat devam ediyor.

    İstanbul Taksim'de İstiklal Caddesi'ne demir bariyer yerleştiren polis ekipleri, yeni yıla saatler kala yaşanabilecek olumsuz ihtimaller üzerine yoğun çalışma gerçekleştiriyor.

    TAKSİM'E AKIN ETTİLER

    Yeni yıla Beyoğlu'nda girmek isteyenler ve turistler, soğuk havaya aldırış etmeden Taksim'e akın etti.

    Taksim'de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor VİDEO

    TEK TEK ÜST ARAMASI YAPILDI

    Taksim Meydanı'nda girmek isteyen kişiler, başta İstiklal Caddesi olmak üzere meydana açılan yollarda çanta ve üst aramalarından geçirildi.

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #1

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #2

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #3

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #4

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #5

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #6

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #7

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #8

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #9

    Taksim de polisler yılbaşı önlemlerine devam ediyor #10

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