Taksim’de ikamet kartı almış bir İranlı, kısıtlamada sokağa çıkma cezası kesilince itiraz etti.

İstanbul’un en popüler yerlerinden biri olan İstiklal Caddesi’nde denetimler hızla devam ediyor.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Zabıta Müdürlüğü ekipleri, caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve çalışma belgelerini tek tek kontrol etti.

Muafiyet belgesi ya da pasaportu olmayanlara ise idari işlem uygulandı.

İKAMET ETTİĞİ BELİRLENDİ

Polis, caddeye girmek isteyen bir kişinin İranlı olduğunu ancak bir süredir ikamet kartı ile burada ikamet ettiğini görünce kendisine ceza yazılacağını söyledi.

Taksim'de polisten cezaya itiraz eden İranlıya: Evinde oturacaksın VİDEO

"VATANDAŞLARIMIZ EVLERİNDE NASIL OTURUYORSA SEN DE OTURACAKSIN"

İranlı turist cezaya itiraz edince polis, “İkamet kartı var sende. Benim vatandaşım evde oturuyor, ikamet kartı aldıysan sen de oturacaksın. Bu ülkede ikamet ediyorsun. Sokağa çıkma kısıtlamasında bizim vatandaşlarımız evlerinde nasıl oturuyorsa sen de oturacaksın.” şeklinde karşılık verdi.

"BİLMİYORDUM"

İkamet kartı olduğu için ceza yazılan İranlı ise, “İranlıyım, kitap almaya gidiyordum. Benim izin belgem yok. İzin belgesi gerektiğini de bilmiyordum. Ne kadar ceza yazıldığını da bilmiyorum.” dedi.