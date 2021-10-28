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    Taksim'de taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı

    Trafiği bahane ederek yolcu seçtiğini söyleyen şoför ile Taksim’den Fatih’e 170 TL ücret talep eden taksicinin araçları, bağlanarak trafikten men edildi. İki şoföre ayrıca para cezası da uygulandı.
    • İHA
    • 28.10.2021 - 09:29
    • Güncelleme : 28.10.2021 - 10:06
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    Taksim'de taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı

    İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taksim Meydanı ve çevresinde taksi denetimi gerçekleştirdi.

    Denetimler esnasında emniyet kemeri takmayan 4, ruhsat süresi dolan 1 ve motosikletiyle ters yönde ilerleyen 1 kişiye ceza kesildi.

    YOLCU SEÇEN 2 TAKSİCİ YAKALANDI

    Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği ve yolculardan fazla ücret talep ettiği tespit edilen 2 taksi sürücüsünün ise araçları bağlanarak trafikten men edildi.

    30 TL'LİK YOLA 170 TL İSTEDİ

    Ayrıca bir taksi şoförünün, aracına binmek isteyen yolculardan Taksim’den Fatih’e gitmek için 170 TL talep ettiği belirlendi.

    ARACI TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

    Bunun üzerine ekiplerce, sürücüye 1.339 TL para cezası kesildi. Taksicinin aracı da trafikten men edildi. Taksi sürücüsü duruma tepki göstererek "Ben ücret söylemedim, taksimetreyi söyledim. Benim kameram var, ses kaydım da var.” dedi.

    Taksim de taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #1

    "BEŞİKTAŞ'A GİTMEM 40 DAKİKA, BANA YAZIK DEĞİL Mİ"

    Trafiğin yoğunluğunu bahane ederek yolcu seçtiği belirlenen bir başka sürücü ise “Buradan Beşiktaş’a gitmem 40 dakika sürer, bana yazık değil mi?” diyerek kendini savunmaya çalıştı.

    Bu sürücüye de 1.339 TL ceza kesilerek aracı trafikten men edildi.

    Taksici: Beşiktaş’a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?

    Taksim de taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #2

    Taksim de taksi denetiminde şoförlere ceza yağdı #3

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