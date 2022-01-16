Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turist şaşkınlık yarattı. Tasmayla dolaştırılan sevimli gelincik ilgi odağı oldu.

İspanyol Pedro Molina Aparicio, Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak evinde beslemeye başladı.

Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü. Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

TÜRKİYE'YE GELDİLER

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Aparicio, 'Pitu' adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi.

Taksim'de tasma taktığı gelincikle gezdi ViDEO

TAKSİM'DE TASMAYLA DOLAŞTIRDI

Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü. Bazı kişiler fotoğraf çekerken, bazı kişiler de gelinciği sevdi.

"TÜM İZİNLERİ ALDIK, AŞILARI YAPILDI"

Serkan İvedi, "Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı. İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik. 1 aylık yavruyken evdeki Lluna isimli köpeğimiz onu emzirerek annelik yaptı." diye konuştu.